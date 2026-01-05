Incarichi di coordinamento Asl Frosinone revocate le proroghe | coinvolti oltre 170 operatori

In seguito a un’ordinanza del Tribunale di Frosinone, l’Asl ha revocato le proroghe di alcuni incarichi di coordinamento nelle professioni sanitarie. La decisione interessa oltre 170 operatori e si inserisce in un contesto di riorganizzazione delle funzioni interne. Il direttore generale Arturo Cavaliere ha ufficialmente disposto l’annullamento delle proroghe, in conformità con le indicazioni giudiziarie.

In attuazione di un'ordinanza del giudice del lavoro del Tribunale di Frosinone, il direttore generale dell'Asl, Arturo Cavaliere, ha disposto l'annullamento delle proroghe relative ad alcuni incarichi di coordinamento nelle professioni sanitarie. Il provvedimento segue l'accoglimento del ricorso.

Asl, incarichi di coordinamento, proroghe revocate - Il tutto così come disposto dal giudice del lavoro Massimo Lisi che ha accolto il ricorso della Fials sugli incarichi di coordinamento per le professioni sanitarie ... ciociariaoggi.it

Asl Frosinone, la Cisl Fp: «Necessario un confronto urgente sull’annullamento di proroghe degli incarichi di coordinamento» - I sindacalisti Cuozzo, Gaetani e Proia: «Ribadiamo come la tutela dei lavoratori non possa essere affidata a iniziative isolate, ma debba fondarsi su percorsi di confronto, contrattazione e responsabi ... tunews24.it

Asl Frosinone, la Cisl Fp: «Necessario un confronto urgente sull’annullamento di proroghe degli incarichi di coordinamento» Clicca sulla foto per leggere l'articolo x.com

