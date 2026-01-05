In via Volta le colonnine elettriche installate tolgono 14 parcheggi ai residenti

In via Volta, sono in corso lavori per l’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, che comportano la perdita di 14 posti auto. La zona, già caratterizzata da una carenza di parcheggi, subisce un ulteriore riduzione degli spazi disponibili per i residenti. La questione solleva preoccupazioni sulla gestione del traffico e sulla disponibilità di parcheggi nella zona.

Scrive il segnalante:In via Volta sono in corso lavori per l'installazione di stalli di ricarica per veicoli elettrici che comporteranno la eliminazione di 14 posti auto in una zona già notoriamente priva di parcheggi sufficienti. Questa scelta sta aggravando una situazione critica: già oggi.

