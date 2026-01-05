In via Silio Italico a Bagnoli esplode condotta idrica e si crea voragine tre famiglie sgomberate

In via Silio Italico a Bagnoli si è verificata una falla nella condotta idrica, che ha causato un’ampia voragine e la temporanea evacuazione di tre famiglie. La strada tra il civico 26 e via Eurialo è stata chiusa al traffico per motivi di sicurezza. Le autorità stanno intervenendo per valutare i danni e ripristinare la viabilità.

