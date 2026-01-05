La protezione civile della Toscana ha emesso un’allerta meteo gialla per rischio neve in diverse zone della regione, in particolare sulla Toscana centro-orientale. La giornata di martedì 6 gennaio vedrà condizioni di neve che potrebbero interessare vari comuni, richiedendo attenzione e precauzioni da parte dei cittadini. Di seguito, l’elenco dei territori coinvolti per una maggiore consapevolezza e preparazione.

Firenze, 5 gennaio 2026 – Emessa dalla sala operativa della protezione civile della Regione Toscana una allerta meteo gialla per rischio neve sulla Toscana centro-orientale nella giornata di martedì 6 gennaio. “Prestiamo prudenza alla guida e obbligo dotazioni invernali”, è l’invito del presidente della Regione, Eugenio Giani. Allerta meteo in Toscana per rischio neve Le previsioni. Nel corso della notte fra lunedì e martedì è previsto un nuovo peggioramento a partire dalle zone meridionali e orientali in graduale estensione nel corso della mattina anche alle zone centrali della regione. La neve è attesa fino nel fondovalle di Alto Mugello, Casentino e Alta Val Tiberina, mentre altrove è attesa fino a quote di bassa collina (200-400 metri). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In Toscana scatta l’allerta meteo per neve. Ecco l’elenco dei comuni coinvolti

Leggi anche: Scuole chiuse in Toscana per allerta meteo arancione: ecco dove, l’elenco dei Comuni

Leggi anche: Scatta l’allerta meteo in Toscana, una vigilia di Natale con pioggia, neve e vento forte: ecco dove

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Scatta l’allerta meteo in Toscana rischio ghiaccio e neve per capodanno; L’Epifania porta la neve in Toscana | ecco dove e quando scatta l’allerta gialla.

Previsioni Meteo Toscana - Previsioni meteo per la Toscana con analisi aggiornate, tendenze, fenomeni intensi e dati reali dalla rete Meteo POP – RMA APS. retemeteoamatori.it