In Toscana scatta l’allerta meteo per neve Ecco l’elenco dei comuni coinvolti
La protezione civile della Toscana ha emesso un’allerta meteo gialla per rischio neve in diverse zone della regione, in particolare sulla Toscana centro-orientale. La giornata di martedì 6 gennaio vedrà condizioni di neve che potrebbero interessare vari comuni, richiedendo attenzione e precauzioni da parte dei cittadini. Di seguito, l’elenco dei territori coinvolti per una maggiore consapevolezza e preparazione.
Firenze, 5 gennaio 2026 – Emessa dalla sala operativa della protezione civile della Regione Toscana una allerta meteo gialla per rischio neve sulla Toscana centro-orientale nella giornata di martedì 6 gennaio. “Prestiamo prudenza alla guida e obbligo dotazioni invernali”, è l’invito del presidente della Regione, Eugenio Giani. Allerta meteo in Toscana per rischio neve Le previsioni. Nel corso della notte fra lunedì e martedì è previsto un nuovo peggioramento a partire dalle zone meridionali e orientali in graduale estensione nel corso della mattina anche alle zone centrali della regione. La neve è attesa fino nel fondovalle di Alto Mugello, Casentino e Alta Val Tiberina, mentre altrove è attesa fino a quote di bassa collina (200-400 metri). 🔗 Leggi su Lanazione.it
