In questi giorni si può vedere Giove a occhio nudo senza finire come Galileo

In questi giorni, Giove si può osservare a occhio nudo, offrendo un'occasione per ammirare il cielo notturno. Questo gigante gassoso, così come altri corpi celesti, ci ricorda la vastità dell’universo e ci invita a una pausa dalla quotidianità. Osservare Giove rappresenta un momento di tranquillità e curiosità, senza necessità di strumenti speciali, permettendoci di connetterci con il cielo in modo semplice e diretto.

Magari in questi giorni potremmo alzare gli occhi al cielo per distrarci dalle tragedie terrestri. Giove, il gigante gassoso che ci fa da scudo anche per molti asteroidi, in questi giorni è particolarmente visibile nel cielo notturno. Il 10 gennaio raggiunge l’opposizione, cioè il momento in cui la Terra si trova tra il Sole e il pianeta (se credete sia un pezzo di astrologia smettete pure di leggere qui, e di leggermi in generale). Questo rende Giove più luminoso e più vicino e visibile per tutta la notte, addirittura osservabile a occhio nudo come uno dei punti più brillanti del cielo, secondo solo a Venere e alla Luna, e con un binocolo o un piccolo telescopio si distinguono chiaramente anche i suoi quattro satelliti principali, Io, Europa, Ganimede e Callisto, che cambiano posizione notte dopo notte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Ilgiornale.it

