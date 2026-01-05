In piazza contro l’attacco Usa al Venezuela

Ieri pomeriggio, in piazza Mazzini, il Forum per la Pace Versilia ha organizzato un presidio per esprimere solidarietà al Venezuela e condannare l'intervento statunitense nel paese. L'iniziativa ha visto la partecipazione di cittadini e attivisti, che hanno voluto sottolineare l'importanza di rispettare la sovranità nazionale e promuovere il dialogo internazionale. Un momento di riflessione sulla complessità delle relazioni internazionali e sulle conseguenze delle azioni unilaterali.

Ieri pomeriggio i militanti del Forum per la Pace Versilia hanno organizzato un presidio in piazza Mazzini per protestare contro l’aggressione Usa al Venezuela. "Condanniamo – dicono dal Forum – l’ennesima e gravissima escalation bellica prodotta dall’attacco militare del governo Trump contro la Repubblica del Venezuela. Si tratta di una palese e inaudita violazione del diritto internazionale e della sovranità dei popoli. Ancora una volta, la logica del dominio e della predazione delle risorse energetiche prevalgono, e l’America Latina torna ad essere considerata il cortile di casa degli Stati Uniti". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In piazza contro l’attacco Usa al Venezuela Leggi anche: Bologna, presidio in piazza Nettuno contro l’attacco Usa al Venezuela Leggi anche: Venezuela, presidio in piazza Castello dopo l'attacco Usa: "Giù le mani dal Venezuela" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Bologna presidio in piazza Nettuno contro l’attacco Usa al Venezuela; Corteo a Napoli contro l’attacco al Venezuela | Comunità internazionale sanzioni gli Usa come per la Russia; Trump ordina l’attacco contro il regime di Maduro Esplosioni e aerei a bassa quota a Caracas Puntano al nostro petrolio li respingeremo. Proteste davanti la Casa Bianca e in 70 città Usa contro il blitz in Venezuela - C'e' anche un'America che scende in piazza per protestare contro l'operazione militare di Donald Trump in Venezuela e la cattura del presidente Nicolás Maduro e di sua moglie. ansa.it

I video dell'attacco USA al Venezuela: elicotteri militari su Caracas

una piazza che parla, volantini alzati e un messaggio netto contro guerre e riarmo: in una cinquantina questa mattina in piazza Hortis per il presidio “giù le mani dal Venezuela”, un segnale politico che da Trieste guarda allo scenario internazionale R - facebook.com facebook

Venezuela. Surreale normalità a Caracas, dove i chavisti scendono in piazza. L'esercito annuncia di combattere l'"aggressione imperialista" ma promette fedeltà alla neo presidente a interim Rodriguez, che a usa volta si sarebbe messa a disposizione degli st x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.