in pensione il maggiore carlo zingale

Il maggiore Carlo Zingale, comandante del Nucleo operativo e radiomobile di Pisa, si congeda dopo più di quarant’anni di servizio. Durante la sua carriera ha contribuito con impegno alla tutela della comunità e alla sicurezza pubblica, rappresentando un punto di riferimento all’interno dell’Arma dei Carabinieri. La sua esperienza e dedizione restano un esempio per le future generazioni di forze dell’ordine.

Dopo oltre quattro decenni trascorsi al servizio dello Stato e dei cittadini, il maggiore Carlo Zingale, comandante del Nucleo operativo e radiomobile di Pisa, lascia il servizio attivo nell’Arma dei carabinieri. Siciliano di nascita ma profondamente legato al territorio toscano, il maggiore Zingale ha intrapreso il suo percorso professionale nel 1983. In 43 anni di carriera, ha attraversato l’Italia ricoprendo incarichi di grande responsabilità operativa e territoriale. Nel novembre 2018, dopo il corso alla Scuola Allievi Ufficiali di Roma, è stato promosso al grado di Sottotenente, assumendo il comando del Nucleo Operativo e Radiomobile di Pisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

