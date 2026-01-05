In Onda Renzi spiana Stefano Feltri | Chiese al re d' Olanda di cosa si occupasse

Durante l'ultima puntata di In Onda su La7, Matteo Renzi ha affrontato in modo critico Stefano Feltri, mettendo in discussione alcune sue affermazioni. L'intervento ha suscitato interesse tra gli spettatori, offrendo uno spaccato sul confronto tra le figure pubbliche e sui temi trattati nel programma di approfondimento politico condotto da Marianna Aprile e Luca Telese.

A In Onda un agguerrito Matteo Renzi smaschera Stefano Feltri in diretta televisiva. Durante l'ultima puntata del programma di approfondimento politico di la7 condotto da Marianna Aprile e Luca Telese è stato ospite l'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi. Argomento principale di conversazione, la cattura di Nicolas Maduro a opera di Donald Trump e degli Stati Uniti. Oggi, lunedì 5 gennaio, il dittatore venezuelano è stato udito dal tribunale di New York insieme alla sua First lady. E l'udienza per il loro processo è stata fissata al prossimo 15 marzo. Intanto i soliti compagni invadono i talk show di La7 per protestare contro la cattura del dittatore comunista venezuelano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - In Onda, Renzi spiana Stefano Feltri: "Chiese al re d'Olanda di cosa si occupasse..." Leggi anche: Affari Tuoi non va in onda il 31 dicembre, quando torna in onda Stefano De Martino Leggi anche: Stop improvviso: La Notte nel Cuore si ferma, ecco cosa andrà in onda al suo posto Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Questa sera alle 20:35 Matteo Renzi sarà ospite a In Onda su La 7 - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.