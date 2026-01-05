In occasione di un omaggio dedicato a Papa Francesco, il Prof. Melillo presenta il suo nuovo volume. L’evento si terrà sabato 10 gennaio 2026 alle 10.30 presso il Castello della Leonessa, in Piazza Umberto I a Montemiletto (Avellino). Un’occasione per approfondire temi legati alla figura e al pensiero del Papa, in un contesto di dialogo e riflessione culturale.

Tempo di lettura: 2 minuti Sabato 10 gennaio 2026, alle ore 10.30, il Castello della Leonessa, in Piazza Umberto I a Montemiletto (Avellino), ospiterà la presentazione del volume del prof. Leone Melillo Lo scisma sommerso e Papa Francesco. Quando il Magistero pontificio diventa pedagogia politica, pubblicato da Oxepeiron Apeiron. Il libro affronta il tema del rapporto tra il Magistero di Papa Francesco, la Chiesa e la dimensione politica e sociale contemporanea. L’analisi si concentra su quello che l’autore definisce uno “scisma sommerso”, non espresso in forme istituzionali ma riconducibile a dinamiche culturali e dottrinali che attraversano il cattolicesimo moderno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - In omaggio di Papa Francesco: il volume del prof Melillo

Leggi anche: A Montemiletto la presentazione del volume di Leone Melillo sul magistero di papa Francesco

Leggi anche: Camilla veste di nero per Papa Francesco: il look è un omaggio a Elisabetta II

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Omaggio a Papa Francesco: la poesia siciliana che racconta un pontificato con il linguaggio del cuore ?....

Omaggio a Papa Francesco: la poesia siciliana che racconta un pontificato con il linguaggio del cuore – il libro di Don Giovanni Mangiapane - In un tempo in cui la parola pubblica è spesso ridotta a slogan e contrapposizioni, arriva in libreria un libro che sceglie un’altra via: quella della poesia come preghiera, memoria e testimonianza. ticinolive.ch