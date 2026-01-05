In omaggio di Papa Francesco | il volume del prof Melillo
In occasione di un omaggio dedicato a Papa Francesco, il Prof. Melillo presenta il suo nuovo volume. L’evento si terrà sabato 10 gennaio 2026 alle 10.30 presso il Castello della Leonessa, in Piazza Umberto I a Montemiletto (Avellino). Un’occasione per approfondire temi legati alla figura e al pensiero del Papa, in un contesto di dialogo e riflessione culturale.
Tempo di lettura: 2 minuti Sabato 10 gennaio 2026, alle ore 10.30, il Castello della Leonessa, in Piazza Umberto I a Montemiletto (Avellino), ospiterà la presentazione del volume del prof. Leone Melillo Lo scisma sommerso e Papa Francesco. Quando il Magistero pontificio diventa pedagogia politica, pubblicato da Oxepeiron Apeiron. Il libro affronta il tema del rapporto tra il Magistero di Papa Francesco, la Chiesa e la dimensione politica e sociale contemporanea. L’analisi si concentra su quello che l’autore definisce uno “scisma sommerso”, non espresso in forme istituzionali ma riconducibile a dinamiche culturali e dottrinali che attraversano il cattolicesimo moderno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: A Montemiletto la presentazione del volume di Leone Melillo sul magistero di papa Francesco
Leggi anche: Camilla veste di nero per Papa Francesco: il look è un omaggio a Elisabetta II
Omaggio a Papa Francesco: la poesia siciliana che racconta un pontificato con il linguaggio del cuore ?....
Omaggio a Papa Francesco: la poesia siciliana che racconta un pontificato con il linguaggio del cuore – il libro di Don Giovanni Mangiapane - In un tempo in cui la parola pubblica è spesso ridotta a slogan e contrapposizioni, arriva in libreria un libro che sceglie un’altra via: quella della poesia come preghiera, memoria e testimonianza. ticinolive.ch
L'omaggio per Papa Francesco alla Camera, Bonetti (Azione): "La sua era la Chiesa di tutti" - (Agenzia Vista) Roma, 23 aprile 2025 “Ha aperto la Chiesa come la Chiesa di tutti, quel tutti ripetuto come un'ossessione ai giovani di Lisbona, una Chiesa in cui anche le donne sono state chiamate a ... affaritaliani.it
L'omaggio a Papa Francesco con l'Intelligenza Artificiale - Un cortometraggio interamente realizzato con l'intelligenza artificiale, senza alcun ricorso a computer graphic o post- video.corriere.it
Nel terzo anniversario della scomparsa di Papa Benedetto XVI, rendiamo omaggio a un Pontefice che fu tra i primi ad avvisare la civiltà occidentale dei rischi a cui sta andando incontro. Custodiamo le sue parole, fonte di ispirazione e guida spirituale, sempre. - facebook.com facebook
A Roma il tradizionale omaggio del Papa alla statua dell’ #Immacolata in Piazza di Spagna. Nel resto del Paese, invece, la festa assume colorazioni diverse a seconda delle tradizioni locali: processioni, fiaccolate e mercatini. #8dicembre x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.