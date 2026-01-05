In occasione del mese di sensibilizzazione sul tumore della cervice ecco tutto quello che c’è da sapere sui diversi screening per tutte le fasce di età
In occasione del mese di sensibilizzazione sul tumore della cervice, presentiamo informazioni essenziali sugli screening disponibili per tutte le fasce di età. Il tumore del collo dell’utero rappresenta il secondo tumore più comune tra le donne, con circa 2.500 diagnosi ogni anno. Conoscere le modalità di prevenzione e diagnosi precoce è fondamentale per tutelare la salute femminile e favorire interventi tempestivi.
I l tumore della cervice uterina, detto anche del collo dell’utero, dopo quello della mammella, è il secondo tumore per frequenza tra le donne, con circa 2500 diagnosi l’anno. La buona notizia è che si può prevenire attraverso il vaccino contro l’HPV. Eppure la copertura vaccinale in gran parte dei Paesi europei, compresa l’Italia, rimane ben al di sotto dell’obiettivo fissato dall’Oms. Questa prevede il raggiungimento del 95% di copertura entro il 2030. In tutto il mondo gennaio è il mese della sensibilizzazione sul cancro della cervice uterina. Scopriamo allora grazie al Ministero della Salute, quali sono gli screening adatti ad ogni età. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Leggi anche: In occasione del mese del mese di sensibilizzazione sul tumore al pancreas, scopriamo cosa sono le Pancreas Unit e perché sono importanti per sconfiggere la malattia
Leggi anche: Juve Torino, tutte le statistiche del derby: Yildiz cerca il record, Koopmeiners ricorda la tripletta e Gatti il primo gol. Tutto quello che c’è da sapere sui trascorsi dei protagonisti in campo
Donne, dopo il tumore ritrovarsi grazie a un tatuaggio.
Janssen Oncology e AIL: al via “Diamo voce al futuro”, la campagna di sensibilizzazione sui tumori ematologici - Parte il 15 settembre, in occasione del mese di sensibilizzazione sui tumori ematologici, la campagna nazionale “Diamo voce al futuro”, promossa da Janssen Oncology e patrocinata da AIL – Associazione ... quotidianosanita.it
Tumore del polmone. Novembre mese di sensibilizzazione - A partire dalla fine di ottobre, nel corso della 15° World Conference of Lung Cancer di Sidney, i principali esperti mondiali hanno rilanciato l'iniziativa di informazione. quotidianosanita.it
Primark presenta We’re with you, l’ultima campagna di sensibilizzazione sul tumore al seno - Ogni capo può raccontare una storia, non solo di stile, ma anche di forza, solidarietà, supporto. vanityfair.it
Cari amici di Rome4u, in occasione della prima domenica del mese abbiamo preparato per voi una visita guidata a Palazzo Altemps, uno dei musei più suggestivi di Roma! Prezioso esempio di architettura rinascimentale, pressoché sconosciuto al grande p - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.