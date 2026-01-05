In Italia il volo di Stato con le 5 salme delle vittime italiane di Crans-Montana Hanno un nome tutti i 116 feriti – La diretta

Oggi, 5 gennaio, in Italia sono arrivati i corpi delle cinque vittime italiane dell’incendio di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. La cerimonia ha visto anche il trasferimento delle salme delle vittime, mentre sono stati identificati i 116 feriti dell’incidente. Questa giornata rappresenta un momento di lutto e di ricordo per le famiglie coinvolte e per l’intera comunità italiana.

Sono arrivati in Italia oggi, lunedì 5 gennaio, i corpi delle giovanissime vittime italiane dell’ incendio di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. Si tratta di Achille Barosi, Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini, Chiara Costanzo e Riccardo Minghetti. Il sesto feretro non è stato imbarcato, dal momento che Sofia Prosperi viveva a Lugano. Nel frattempo, sono state identificate tutte le 40 vittime, di cui 14 minorenni, della Strage di Capodanno al disco-bar Le Constellation. Foto copertina: ANSALuca Zennaro Il C130 dell’Aeronautica Militare italiana con a bordo i feretri dei 5 ragazzi italiani morti nell’incendio di Crans Montana atterra all’aeroporto di Milano Linate L'articolo In Italia il volo di Stato con le 5 salme delle vittime italiane di Crans-Montana. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Atterrato il volo di Stato con le 5 salme delle vittime italiane di Crans-Montana: a Linate La Russa, Fontana e Sala. Hanno un nome tutti i 116 feriti – La diretta Leggi anche: Strage a Crans Montana: le salme rientrate in Italia. Identificati tutti i 116 feriti La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Crans-Montana, domani il rientro con volo di Stato di cinque delle sei salme dei giovani italiani; Strage di Crans Montana, atterrato a Linate il C130 con le salme di cinque ragazzi; Bergamo, l'aeroporto di Orio bloccato per ore: in migliaia trascorrono la notte in attesa. «Problemi con il sistema di avvicinamento dei voli; Crans Montana, arrivate in Italia le salme di 5 ragazzi morti. L’ambasciatore Cornado: “Le…. Crans-Montana, le salme di 5 vittime italiane tornano in Italia - Le salme di 5 vittime italiane dell'incendio di Capodanno Crans- ilmattino.it

In Italia il volo di Stato con le 5 salme delle vittime italiane di Crans-Montana. Hanno un nome tutti i 116 feriti – La diretta - L’ambasciatore: «Da noi i titolari del disco- open.online

Crans-Montana, le salme di cinque giovani vittime rientrano in Italia con un volo di Stato - 130 dell’Aeronautica Militare partirà da Sion e atterrerà a Milano Linate con cinque delle vittime italiane dell’incendio di Capodanno. quicomo.it

Crans-Montana, le salme di 5 vittime italiane tornano in Italia

#NEWS - È atterrato all’aeroporto militare di Milano Linate il volo di Stato che ha riportato in Italia cinque dei sei giovani italiani morti nella strage di #Crans_Montana. I feretri sono quelli dei due amici milanesi Achille Barosi e Chiara Costanzo, del bolognese x.com

Crans-Montana, tornano in Italia con volo di Stato i feretri dei ragazzi italiani morti nel rogo di Capodanno. L'ambasciatore di Roma in Svizzera: "Da noi i gestori del bar li avrebbero arrestati" - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.