In Iran, le tensioni sociali e politiche si intensificano, minacciando di mettere in discussione la stabilità del sistema. La crescente insoddisfazione della popolazione, unita alle difficoltà economiche, potrebbe portare a cambiamenti significativi. La frase dei bazaari, pronti a chiudere le loro attività, evidenzia una possibile svolta. Questi eventi rappresentano un momento cruciale, che potrebbe segnare un punto di svolta nel paese.

“La vera rivoluzione inizierà quando il popolo sarà affamato e i bazaari tireranno giù le saracinesche”. Questa frase non era un semplice modo di dire. Era il monito che respiravo quotidianamente durante i miei anni di vita in Iran, camminando tra la gente nel 2009, vedendo il sangue scorrere nel 2019. Oggi, quella profezia si è fatta carne, metallo e grido. Le serrande che sbattono a terra a Teheran, Isfahan, Shiraz e Tabriz non sono solo un segnale economico: sono il fragore di un sistema che sta crollando. Scrivo queste righe con il cuore pesante e le mani che tremano. Siamo oltre il settimo giorno di proteste e, mentre l’Iran brucia, il mondo sembra guardare altrove. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - In Iran la disperazione ha divorato la paura. E ora il sistema è sul punto di crollare

Il rial crolla, l’inflazione soffoca il Paese, la corruzione dilaga. In Iran i diritti vengono negati ogni giorno di più. Commercianti e studenti tornano insieme in piazza contro il regime di Khamenei. Una protesta che nasce dalla disperazione e diventa lotta per la lib - facebook.com facebook