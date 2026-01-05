In Europa cresce la preoccupazione sulla reale capacità della Germania di affrontare un conflitto con la Russia. Nonostante le dichiarazioni ufficiali di Berlino, emergono criticità nella preparazione militare e nelle risorse disponibili. Questa discrepanza tra comunicati e realtà solleva dubbi sulla prontezza tedesca, evidenziando le sfide che l’Europa deve affrontare per garantire la sicurezza nella regione.

Nonostante gli eclatanti proclami della cancelleria di Berlino, la Germania ha dei problemi piuttosto seri per quanto riguarda la preparazione a un’eventuale guerra con la Russia. La produzione bellica va a rilento ed è scarsa sotto il profilo dell’avanguardia, mentre i giovani tedeschi vanno in piazza a manifestare contro il ritorno del servizio militare obbligatorio. Berlino si prepara a una “guerra di ieri”. Gli alleati della Germania sono coscienti della non conformità fra le dichiarazioni dell’ establishment di Berlino e l’effettiva situazione dell’esercito e dell’industria bellica. Non pubblicamente e non ufficialmente esprimono le loro perplessità, come l’esponente politico di un importante Paese europeo che si è confidato in modo anonimo col giornale Die Welt. 🔗 Leggi su Follow.it

