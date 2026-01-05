In cento spengono gli smartphone per riscoprire il centro storico

Sabato 3 gennaio, a San Vito dei Normanni, più di cento partecipanti hanno preso parte a una caccia al tesoro nel centro storico, lasciando gli smartphone spenti e riposti in bacheca. L'iniziativa ha promosso un'occasione di riscoperta delle bellezze locali e di condivisione tra i partecipanti, favorendo un ritorno alle relazioni dirette e alla scoperta del patrimonio culturale senza distrazioni digitali.

SAN VITO DEI NORMANNI - Nella mattinata di sabato 3 gennaio, oltre cento persone hanno riempito la piazza principale di San Vito dei Normanni per un una caccia al tesoro, dove l'unica regola ferrea era tenere gli smartphone rigorosamente impacchettati. L'iniziativa, intitolata "Stuta! Appiccia la.

