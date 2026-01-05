In barca o cavalcando la scopa | dalla Passeggiata a piazza Brin ecco tutte le Befane del Golfo

A Spezia, l’Epifania si celebra con eventi dedicati a bambini e famiglie, tra folklore, laboratori e iniziative di solidarietà. Dalla Passeggiata a piazza Brin, le Befane del Golfo animano il centro cittadino con diverse attività, coinvolgendo grandi e piccoli in un’atmosfera festosa e tradizionale. Ecco un approfondimento sugli appuntamenti previsti, pensati per vivere questa giornata in modo semplice e autentico.

La Spezia, 5 gennaio 2026 – Folklore e cultura, solidarietà e laboratori. Alla Spezia sono diversi gli appuntamenti pensati per i più piccoli e per le famiglie in occasione dell'Epifania. Domani si sviluppa così una festa diffusa, capace di intrecciare tradizione e creatività. Uno degli eventi più attesi è il tradizionale 'La Befana vien dal mare', che anche quest'anno si declina in chiave solidale. L'iniziativa, organizzata dalla Canottieri Velocior 1883 in collaborazione con il coordinamento territoriale Telethon La Spezia, prenderà il via alle 10.30 con la partenza via mare della Befana dalla sede della storica società di canottaggio.

