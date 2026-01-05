In Alto Adige registrata la notte più fredda dell'inverno | qual è il paese dove sono stati raggiunti -20 gradi

Nelle ultime ore, in Alto Adige, sono state registrate le temperature più basse dell'inverno. A San Giacomo in val di Vizze sono stati raggiunti i -20°C, mentre a Sesto Pusteria si sono toccati i -19°C. Questi dati evidenziano le condizioni climatiche estreme della regione in questa fase stagionale.

Registrata nelle scorse ore la notte più fredda dell'inverno. In Alto Adige, a San Giacomo in val di Vizze, la colonnina di mercurio ha segnato i -20 gradi; -19 a Sesto Pusteria. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Maltempo, in arrivo il gelo in Alto Adige: previsti -20 gradi Leggi anche: Ondata di freddo in Alto Adige, -20 gradi in val di Vizze La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Alto Adige, i primi nati del 2026 arrivano a Bressanone: tutti i dati; Capodanno, notte di fuochi e interventi: 12 emergenze in Abruzzo, grave un ferito a Vasto; Capodanno 2026, 25 mete italiane nella top 30: Trentino-Alto Adige regina delle vacanze. Budget fino a 571 euro a notte; Capodanno, un morto a Roma. Un dodicenne perde una mano a Milano. In Alto Adige registrata la notte più fredda dell’inverno: qual è il paese dove sono stati raggiunti -20 gradi - In Alto Adige è stata registrata nelle scorse ore la notte più fredda di questo inverno. fanpage.it

In Alto Adige la prima nevicata del 2025, +20 centimetri - Dalla val d'Ultimo, passando per la val Passiria, il Brennero e fino alla val di Fundres sono caditi tra i 15 e 20 centimetri. ansa.it

Notte fredda anticipa la neve in Alto Adige, -12 a Pennes - Una notte stellata, senza nuvole, ha fatto scendere le temperature in Alto Adige. ansa.it

Trentino Alto Adige rimane la meta più gettonata per le vacanze in montagna, seguita da Toscana e Sicilia. Circa 360 euro la spesa media a persona - facebook.com facebook

#Meteo: #Alto #Adige, crollo delle temperature, fino a 22 gradi sottozero sulle #Alpi; il #Video x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.