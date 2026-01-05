Immenso dolore per Sofia Prosperi il padre Matteo ai media | Niente presenze intrusive ai funerali

Matteo Prosperi, padre di Sofia Prosperi, ha espresso il desiderio di mantenere un funerale discreto, evitando presenze intrusive. La giovane di 15 anni, residente in Ticino, è tragicamente scomparsa nel rogo di Capodanno a Crans-Montana. In queste ore di dolore, la famiglia chiede rispetto e intimità per affrontare la perdita della loro amata.

C’è una voce che in queste ore prova a riportare tutto a una misura umana, lontana dal rumore e dalla pressione esterna: è quella di Matteo Prosperi, padre di Sofia Prosperi, la quindicenne italiana residente in Ticino morta nel rogo di Capodanno a Crans-Montana. Il suo è un appello diretto. 🔗 Leggi su Quicomo.it

