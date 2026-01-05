Immenso dolore per Sofia Prosperi il padre Matteo ai media | Niente presenze intrusive ai funerali

Matteo Prosperi, padre di Sofia Prosperi, ha espresso il desiderio di mantenere un funerale discreto, evitando presenze intrusive. La giovane di 15 anni, residente in Ticino, è tragicamente scomparsa nel rogo di Capodanno a Crans-Montana. In queste ore di dolore, la famiglia chiede rispetto e intimità per affrontare la perdita della loro amata.

C'è una voce che in queste ore prova a riportare tutto a una misura umana, lontana dal rumore e dalla pressione esterna: è quella di Matteo Prosperi, padre di Sofia Prosperi, la quindicenne italiana residente in Ticino morta nel rogo di Capodanno a Crans-Montana. Il suo è un appello diretto.

Morta Sofia Prosperi, 15 anni, è ufficiale: era dispersa a Crans-Montana. Italo-svizzera, studiava all’International School - Strage in Svizzera, la studentessa è cresciuta a Castel San Pietro, a pochi chilometri da Mendrisio. ilgiorno.it

Crans-Montana, Sofia Prosperi morta a 15 anni e il cordoglio su TikTok delle amiche: «Eri un raggio di luce» - Non con i post curati, non con i video virali da ricondividere, ma con una grammatica tutta loro, intima e collettiva ... leggo.it

Il ministro Tajani: "Faremo di tutto per alleviare l'immenso dolore delle famiglie". Proposto il volo di Stato per il rimpatrio delle salme nelle rispettive città - facebook.com facebook

