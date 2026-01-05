Imbersago | il traghetto di Leonardo è ancora in acqua Merito dei timonieri volontari

A Imbersago, il traghetto di Leonardo resta in servizio grazie all’impegno dei volontari. I timonieri, uniti sotto la guida del sindaco e del presidente della Pro loco, mantengono vivo questo patrimonio storico, garantendo il passaggio sull’Adda. La loro dedizione assicura la continuità di un simbolo locale, testimonianza della tradizione e dell’identità della comunità.

Imbersago, 5 gennaio 2026 – Una ciurma “caronti dell’Adda”, capitanati dal sindaco e dal presidente della Pro loco, per continuare a far salpare la storia. Sono gli undici traghettatori del traghetto di Leonardo di Imbersago. È grazie a loro se l’imbarcazione progettata dal Genio vinciano, l’ultima del suo genere ancora in funzione, ha ripreso a navigare da una sponda all’altra del fiume, tra quella lecchese di Imbersago e quella bergamasca di Villa d’Adda, trainato dalla sola forza della corrente. L’impegno. Era in rada da due anni, perché non c’era nessuno disposto a mettersi al timone, nemmeno a pagamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

