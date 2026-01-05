Il volo di Stato e l’abbraccio delle istituzioni | l’Italia ha riportato a casa i suoi ragazzi morti a Crans Montana

L’Italia ha riaccompagnato i propri cittadini vittime della tragedia di Crans Montana. Su un volo di Stato C130 militare, le bare di cinque dei sei ragazzi italiani deceduti nel rogo della discoteca “Le Constellation” sono state riportate nel loro paese. Un gesto istituzionale che testimonia vicinanza e rispetto per le famiglie coinvolte in questa dolorosa vicenda.

Su un volo di Stato C130 militare le bare bianche di cinque dei sei ragazzi italiani morti nel rogo della discoteca “Le Constellation” di Crans Montana hanno preso la strada di casa. All’imbarco sono state salutate da un picchetto d’onore svizzero, all’arrivo a Linate ad attenderle hanno trovato tra gli altri il presidente del Senato Ignazio La Russa. A Roma, dove l’arrivo della salma di Riccardo Minghetti è atteso per le 15.30, ci saranno il ministro degli esteri, Antonio Tajani, e il ministro dello Sport, Andrea Abodi. Il volo di Stato e l’abbraccio delle istituzioni per le vittime di Crans Montana. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Strage a Crans-Montana, identificati tutti gli italiani. Un volo di Stato rimpatrierà i ragazzi: l'arrivo in Italia alle 11.30

