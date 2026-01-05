Il vaccino la tempesta trombotica e la vista persa | il caso del militare risucchiato nell' oscurità a 24 anni
Un giovane militare di 24 anni, orgoglioso della divisa, ha vissuto un’esperienza difficile legata a un vaccino. Dopo aver ricevuto la dose, ha sviluppato una complicanza trombotica che ha portato alla perdita della vista, immergendolo in un’oscurità improvvisa. Questo caso evidenzia l’importanza di monitorare attentamente le reazioni avverse e di un’attenta valutazione medica post-vaccinazione.
Prima era un "ragazzone" di 24 anni, un militare in carriera, orgoglioso della divisa che indossava e che avrebbe voluto portare per sempre. Oggi, a 28 anni, vive nella semioscurità della sua cameretta a San Severo, assistito giorno e notte dai genitori, con una valvola nella testa e senza più la.
Il vaccino, la tempesta trombotica e la vista persa: il caso del militare risucchiato nell'oscurità a 24 anni.
