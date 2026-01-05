Il Trophée des Champions 2026 sarà con la telecronaca in diretta tradotta dall’IA in Italia
Il Trophée des Champions 2026 segnerà un nuovo passo nell’innovazione digitale, offrendo la prima telecronaca in diretta tradotta dall’intelligenza artificiale in Italia. La partita sarà trasmessa in tempo reale su Ligue 1+, consentendo agli appassionati di seguire l’evento con commento automatizzato e preciso, aprendo nuove possibilità per il calcio e le trasmissioni sportive.
Il Trophée des Champions 2026 sarà la prima partita di calcio europea a essere commentata in diretta e tradotta dall’intelligenza artificiale, con l’output in lingua italiana trasmesso in tempo reale su Ligue 1+. La partita, in programma in Kuwait l’8 gennaio, vedrà il Paris Saint-Germain affrontare l’Olympique de Marseille allo stadio internazionale Jaber Al-Ahmad di . L'articolo proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu
