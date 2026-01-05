Il Trophée des Champions 2026 sarà con la telecronaca in diretta tradotta dall’IA in Italia

Il Trophée des Champions 2026 segnerà un nuovo passo nell’innovazione digitale, offrendo la prima telecronaca in diretta tradotta dall’intelligenza artificiale in Italia. La partita sarà trasmessa in tempo reale su Ligue 1+, consentendo agli appassionati di seguire l’evento con commento automatizzato e preciso, aprendo nuove possibilità per il calcio e le trasmissioni sportive.

