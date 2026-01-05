Il Trophée des Champions 2026 debutta con la telecronaca in diretta tradotta dall’IA in Italia
Il Trophée des Champions 2026 segna una novità nel calcio europeo, con la prima telecronaca in diretta tradotta dall’intelligenza artificiale. L’evento, trasmesso in tempo reale su Ligue 1+, rappresenta un passo avanti nell’utilizzo delle tecnologie digitali per migliorare l’esperienza di ascolto e comprensione per il pubblico italiano. Un progetto che coniuga innovazione e sport, offrendo un punto di vista nuovo sulla diffusione delle partite internazionali.
Il Trophée des Champions 2026 sarà la prima partita di calcio europea a essere commentata in diretta e tradotta dall’intelligenza artificiale, con l’output in lingua italiana trasmesso in tempo reale su Ligue 1+. La partita, in programma in Kuwait l’8 gennaio, vedrà il Paris Saint-Germain affrontare l’Olympique de Marseille allo stadio internazionale Jaber Al-Ahmad di . L'articolo proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu
