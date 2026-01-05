Il Trophée des Champions 2026 debutta con la telecronaca in diretta tradotta dall’IA in Italia

Da sportintv.eu 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Trophée des Champions 2026 segna una novità nel calcio europeo, con la prima telecronaca in diretta tradotta dall’intelligenza artificiale. L’evento, trasmesso in tempo reale su Ligue 1+, rappresenta un passo avanti nell’utilizzo delle tecnologie digitali per migliorare l’esperienza di ascolto e comprensione per il pubblico italiano. Un progetto che coniuga innovazione e sport, offrendo un punto di vista nuovo sulla diffusione delle partite internazionali.

Il Trophée des Champions 2026 sarà la prima partita di calcio europea a essere commentata in diretta e tradotta dall’intelligenza artificiale, con l’output in lingua italiana trasmesso in tempo reale su Ligue 1+. La partita, in programma in Kuwait l’8 gennaio, vedrà il Paris Saint-Germain affrontare l’Olympique de Marseille allo stadio internazionale Jaber Al-Ahmad di . L'articolo proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

il troph233e des champions 2026 debutta con la telecronaca in diretta tradotta dall8217ia in italia

© Sportintv.eu - Il Trophée des Champions 2026 debutta con la telecronaca in diretta tradotta dall’IA in Italia

Leggi anche: Il Trophée des Champions 2026 debutta con la telecronaca live tradotta dall’IA in Italia

Leggi anche: LIVE Eintracht Francoforte-Atalanta 0-3, Champions League calcio in DIRETTA: Palladino debutta con vittoria, in rete Lookman, Ederson e De Ketelaere

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.