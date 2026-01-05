Il tribunale di Parigi si pronuncerà sulle presunte molestie online ai danni di Brigitte Macron

Oggi il tribunale di Parigi emetterà la sentenza relativa alle accuse di molestie online rivolte a Brigitte Macron. La decisione chiarirà la posizione giudiziaria in un caso che ha attirato attenzione pubblica. Restano da capire le eventuali implicazioni legali e sociali di questa vicenda, che coinvolge una figura di rilievo della politica francese.

Nella giornata di oggi è atteso il verdetto riguardante il caso delle presunte molestie online ai danni della First Lady francese, Brigitte Macron. Dieci persone sono accusate di aver fatto commenti malevoli sul suo genere e sulla sua sessualità, affermando che la Première Dame sarebbe nata uomo. Alcuni, inoltre, hanno insistito sulla differenza di età che intercorre tra lei e il marito, il presidente della Francia Emmanuel Macron, equiparando il loro rapporto alla “pedofilia”. Se condannate, rischiano fino a due anni di carcere. Il processo di Parigi è l’ultima fase di una battaglia legale su entrambe le sponde dell’Atlantico contro la falsa affermazione che la donna sia in realtà un uomo di nome Jean-Michel Trogneux. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

