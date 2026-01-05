Il team di Fossone straccia la Crivellese nella gara casalinga.

Il team di Fossone ottiene una vittoria casalinga contro la Crivellese nella gara di recupero della terza giornata del campionato nazionale di serie B. La sfida, disputata presso la bocciofila di Sarzana, si conclude con il punteggio di 14-8 a favore della squadra locale, consolidando la seconda vittoria stagionale della ’Bernardo Rossi’. Un risultato importante nel girone 1 ovest di bocce in volo.

Arriva nella gara del recupero della terza giornata, la seconda vittoria stagionale della 'Bernardo Rossi' di Fossone che tra le mura amiche (bocciofila di Sarzana per mancata omologazione del campo carrarese) batte gli astigiani della Crivellese 14-8 nell'incontro valido per il campionato nazionale di serie B, girone 1 ovest di bocce in volo. Un incontro deciso nel terzo e ultimo turno (8-0) dopo che i primi due erano terminati con un sostanziale equilibrio. Il primo turno termina sul 4-4 con le vittorie di Lido Clerici-Carlo Galletti-Adriano Manfredi (nella foto) nella coppia (10-5) e di Diego Barbieri-Sergio Pomeri-Mirco Bacigalupo nella terna (8-6); mentre perdono Tiziano Micheli-Marco Musante

