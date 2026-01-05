Il sit-in di Remigrazione | Sostegno alla legge

Ieri pomeriggio, oltre cento persone hanno partecipato a un sit-in in piazza Gramsci, Montecatini, a sostegno della proposta di legge sulla reimmigrazione. Il progetto mira a favorire il ritorno volontario degli stranieri regolari che lavorano in Italia e prevede l’espulsione immediata per irregolari e autori di reati. L’iniziativa si inserisce nel dibattito sulle strategie di gestione dei flussi migratori e sulla tutela dell’ordine pubblico.

"Unica soluzione, reimmigrazione.". Oltre cento persone, ieri pomeriggio, hanno partecipato al sit in organizzato in piazza Gramsci, davanti alla stazione ferroviaria Montecatini Centro a sostegno del disegno di legge per la creazione di un soggetto pubblico in grado di incentivare il ritorno a casa propria degli stranieri che lavorano in Italia, mentre per gli irregolari e gli autori di reati scatterebbe l' espulsione immediata. L'appuntamento è stato ideato dal comitato in seguito agli ultimi fatti avvenuti in città, culminati con il tentato omicidio da parte di cinque marocchini nei confronti di un connazionale in piazza XX Settembre.

