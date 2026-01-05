Il restyling dell’auditorium di Rho Nuove poltrone schermo e audio

L’auditorium comunale di via Meda a Rho, sede di eventi teatrali e cineforum, è stato sottoposto a un restyling. Sono state installate nuove poltrone, un impianto audio migliorato e uno schermo aggiornato, per offrire un’esperienza più confortevole e moderna agli utenti. L’intervento mira a valorizzare gli spazi e a garantire una fruizione più piacevole degli appuntamenti culturali nel pieno rispetto della storia del luogo.

L'auditorium comunale di via Meda a Rho, che per decenni ha ospitato appuntamenti teatrali e ancora oggi è sede del cineforum, si rifà il look. Il progetto di restyling del Comune di Rho, infatti, è tra quelli finanziati nel bando di Regione Lombardia per le sale destinate ad attività di spettacolo: ha ottenuto un alto punteggio e si è classificata all'ottavo posto su oltre 118 partecipanti, ottenendo fondi per 150.898 euro. Condiviso anche con Barz and Hippo, società che gestisce in concessione l'attività di cinema nella sala di via Meda, il costo del progetto che complessivamente ammonta a 260mila euro e prevede la sostituzione delle poltrone ormai ammalorate, il rifacimento del pavimento, l'adeguamento dell'impianto elettrico, la sistemazione dello schermo e degli impianti audio e luci del palco.

