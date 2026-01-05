Il raro Verdi di Stiffelio . E Bach ‘canta’ con Bahrami.

Il raro Verdi di Stiffelio rivela un racconto di perdono e fede, mentre Bach si esprime attraverso le sue composizioni con il contributo di Bahrami. La vicenda narra di un pastore protestante che, di fronte al tradimento della moglie, sceglie la via della comprensione e della riconciliazione, mantenendo salde le proprie convinzioni religiose. Un incontro tra due grandi mondi musicali, che approfondisce temi universali di amore e perdono.

Un pastore protestante scopre che la moglie lo tradisce: dopo aver meditato la vendetta e il divorzio, in ossequio alla sua fede la perdona e si riconcilia con lei. È la storia che viene raccontata da "Stiffelio", l’opera più rara di Giuseppe Verdi che al debutto, nel 1850, dovette affrontare la censura perché considerata scandalosa. Il teatro Comunale Pavarotti Freni di Modena la riporterà in scena venerdì 9 e domenica 11 gennaio, in un nuovissimo allestimento (nella foto) con la firma di Pier Luigi Pizzi e un cast di grandi voci, con il tenore Gregory Kunde, il soprano Lidia Fridman e il baritono Vladimir Stoyanov. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

