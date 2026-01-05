Il ragazzo e l’airone | tutto quello che c’è da sapere sul film

Il ragazzo e l’airone è un film d’animazione del 2023 diretto da Hayao Miyazaki. In onda questa sera, lunedì 5 gennaio 2026, alle ore 21:20 su Rai 3, il film racconta una storia delicata e significativa. Di seguito, troverete tutte le informazioni su trama, cast e modalità di visione.

Tokyo, 1944. Mentre la Guerra del Pacifico infuria, il dodicenne Mahito Maki perde la madre Hisako durante un bombardamento aereo che causa l'incendio di un quartiere di Tokyo, il quale coinvolge l'ospedale in cui era ricoverata. Mahito corre verso l'incendio e si lancia tra le fiamme per salvare la madre, ma è troppo tardi.

