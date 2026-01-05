Il quiz sui cognomi più diffusi tiene tutti con il fiato sospeso La soluzione alla Pesa Vegia

Il quiz sui cognomi più diffusi a Bellano, lanciato dal sindaco Antonio Rusconi sui social, ha riscosso grande interesse. Originariamente pensato come un semplice gioco, si è rapidamente diffuso tra la comunità locale e oltre, coinvolgendo molte persone. La soluzione alla “Pesa Vegia” rappresenta un momento di condivisione e curiosità per i residenti e gli appassionati di storia locale. Un modo per conoscere meglio le radici della comunità attraverso un semplice quiz.

BELLANO (Lecco) Tutti pazzi per il quiz dei cognomi più diffusi a Bellano. Lo ha lanciato per gioco sui social il sindaco Antonio Rusconi, ma è diventato subito virale, e non solo tra i bellanesi. In vista della Pesa Vegia, la festa delle feste in programma oggi, per rievocare l'emanazione di una grida del 1605, con cui il governatore Pedro Acevedo Conte di Fuentes annullava una precedente sua riforma del 1604 e ripristinava in uso le vecchie unità di misura, il sindaco ha chiesto agli altri cittadini quali sono i cognomi più ricorrenti in paese. "Bisogna indovinare la lista dei 10 cognomi più diffusi a Bellano – spiega Antonio Rusconi – in ordine, dal cognome più frequente".

