Il primo tonno dell' anno è stato venduto a 2,8 milioni di euro

Il primo tonno dell’anno è stato venduto a circa 2,8 milioni di euro, stabilendo un nuovo record nel mercato del pesce di Tokyo. Un esemplare di 243 kg pescato al largo di Oma nella prefettura di Aomori ha raggiunto un prezzo storico di 510,3 milioni di yen. Questo acquisto rappresenta un punto di riferimento significativo nel settore della pesca e del commercio ittico.

