Il primo tonno dell' anno è stato venduto a 2,8 milioni di euro
Il primo tonno dell’anno è stato venduto a circa 2,8 milioni di euro, stabilendo un nuovo record nel mercato del pesce di Tokyo. Un esemplare di 243 kg pescato al largo di Oma nella prefettura di Aomori ha raggiunto un prezzo storico di 510,3 milioni di yen. Questo acquisto rappresenta un punto di riferimento significativo nel settore della pesca e del commercio ittico.
Nuovo record al mercato del pesce di Tokyo. Un tonno da 243 chilogrammi, pescato al largo di Oma nella prefettura di Aomori, è stato venduto per 510,3 milioni di yen, equivalenti a circa 2,8 milioni di euro, stabilendo il primato storico dall'inizio delle rilevazioni, nel 1999. L'acquirente alla. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Tokyo, record per un tonno rosso Oma da 243 chili: venduto all'asta per 3,2 milioni di dollari
Leggi anche: Nel centro di Roma è stato venduto un palazzo a 37 milioni di euro
Giappone, asta del primo tonno a Tokyo: battuto un esemplare da 2,8 milioni di euro - Leggi su Sky TG24 l'articolo Giappone, asta del primo tonno a Tokyo: battuto un esemplare da 2,8 milioni di euro ... tg24.sky.it
Tokyo, record all'asta: tonno da 2,8 milioni di euro - Aggiorna il record di sempre, al mercato del pesce di Tokyo, il prezzo di vendita di un tonno nelle celebre asta di inizio anno. ansa.it
L’asta del primo tonno dell’anno segna un primato storico con un prezzo di 510,3 milioni di yen, acquistato dalla catena Sushizanmai che distribuirà il pesce mantenendo prezzi accessibili. - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.