Ogni mattina alle 8.30, QuiFinanza fornisce aggiornamenti sul prezzo di benzina, diesel e GPL nelle diverse regioni italiane. Un servizio utile per chi desidera conoscere in tempo reale le variazioni del mercato dei carburanti, consentendo di pianificare al meglio gli acquisti e confrontare i costi nelle varie zone del paese. Restate aggiornati con le nostre informazioni quotidiane sui prezzi dei carburanti in Italia.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.698 per la benzina, 1.629 per il diesel, 0.709 per il gpl, 1.444 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 05 gennaio 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il prezzo di benzina, diesel e gpl oggi

Leggi anche: Il prezzo di benzina, diesel e gpl oggi

Leggi anche: Il prezzo di benzina, diesel e gpl oggi

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Prezzi benzina, diesel, metano e GPL, oggi AGGIORNATI; Prezzi carburanti a gennaio 2026: Benzina, Diesel, Metano e GPL; Il prezzo di benzina, diesel e gpl oggi; Il prezzo di benzina, diesel e gpl in autostrada oggi.

Il diesel supera il prezzo della benzina - Confesercenti: "E' la prima volta che succede in modo strutturale" ... rainews.it