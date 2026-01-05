Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il prezzo del PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) è un indicatore importante per il mercato energetico italiano. In questa guida, analizzeremo l’andamento e le variazioni orarie del PUN, offrendo una panoramica chiara e aggiornata sulle dinamiche di mercato. Comprendere queste variazioni è fondamentale per chi opera nel settore energetico o desidera monitorare i costi dell’energia nel tempo.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) rappresenta il riferimento principale per il mercato elettrico italiano. Oggi, 5 Gennaio 2026, il valore medio del PUN si attesta a 0,1226 €kWh. Analizzando la giornata precedente (4 Gennaio 2026), si osserva una significativa variabilità oraria: il prezzo minimo registrato è stato di 0,1014 €kWh (alle ore 2), mentre il massimo ha raggiunto 0,1487 €kWh (alle ore 18). Le ore più economiche sono state quelle notturne e della prima mattina (in particolare tra le 2 e le 6), mentre il picco di costo si è verificato nel tardo pomeriggio e in prima serata, tra le 17 e le 19. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

