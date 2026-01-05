Il premier della Groenlandia si arrabbia con Trump | Adesso basta serve rispetto

Il primo ministro della Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, ha manifestato fermezza di fronte alle dichiarazioni di Donald Trump, che aveva espresso l’intenzione di annettere il territorio autonomo danese. In una dichiarazione ufficiale, Nielsen ha sottolineato la necessità di rispetto reciproco e di dialogo costruttivo tra le nazioni. La questione ha suscitato attenzione internazionale, evidenziando le delicate dinamiche tra Groenlandia, Danimarca e Stati Uniti.

"Adesso basta". Così il primo ministro della Groenlandia Jens Frederik Nielsen ha risposto alle ripetute minacce del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di annettere il territorio autonomo danese. "Basta pressioni. Basta insinuazioni. Basta fantasie di annessione. Siamo aperti al dialogo.

Groenlandia, il premier a Trump: "Adesso basta, aperti al dialogo ma nel rispetto" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Groenlandia, il premier a Trump: 'Adesso basta, aperti al dialogo ma nel rispetto' ... tg24.sky.it

La premier danese Frederiksen furiosa contro Trump - Le parole pronunciate da Donald Trump sulla Groenlandia non sono passate inosservate e hanno scatenato la furia della premier danese, Mette Frederiksen: “Basta minacce”, ha dichiarato piuttosto ... novella2000.it

Trump annetterà la Groenlandia? La diretta con Alessandro Orsini

"Aperti al dialogo, ma nel rispetto del diritto internazionale", scrive su Facebook il primo ministro della Groenlandia Jens Frederik Nielsen, dopo le ripetute minacce di Trump. "Basta pressioni, basta fantasie di annessioni", si legge sul post del premier

Il 4 gennaio, ora locale, la Premier danese, Mette Frederiksen, ha rilasciato una dichiarazione chiedendo con forza agli Stati Uniti di cessare di continuare a minacciare l'annessione della Groenlandia.

