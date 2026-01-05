Il prefestivo rafforzato. In campo 116117 e Pir.

Il prefestivo dell’Epifania segna una novità nel sistema sanitario: per la prima volta, la vigilia sarà un prefestivo “rafforzato” senza medici di famiglia reperibili prima dell’attivazione della continuità assistenziale. Questo cambiamento riguarda i servizi di emergenza 116117 e la piattaforma PIR, modificando temporaneamente la modalità di assistenza sanitaria durante le ore precedenti al giorno festivo.

La vigilia dell’Epifania sarà per la prima volta un prefestivo senza medici di famiglia reperibili nella fascia oraria canonica prima che entri in funzione la continuità assistenziale (ex guardia medica). Una novità portata dall’entrata in vigore dal primo gennaio della riforma della medicina generale siglata con la regione Toscana. Novità che a quanto pare sta sollevando qualche malumore tra i professionisti che torneranno in servizio per i propri pazienti da mercoledì 7 gennaio. Così i cittadini che oggi avranno bisogno di una visita, di una consulenza o di un esame di primo livello (ecografia, emogas, elettrocardiogramma), potranno esporre i loro casi di non urgenza al numero telefonico unico 116117. 🔗 Leggi su Lanazione.it

