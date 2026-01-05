Il polo aerospaziale incontra il Governo | Puntiamo a tecnologie oggi esistenti solo negli Usa non a fare armi
Il polo aerospaziale di Forlì si apre al dialogo con il Governo, con l’obiettivo di sviluppare tecnologie avanzate già presenti negli Stati Uniti, senza finalità militari. La città punta a rafforzare la propria vocazione nel settore aerospaziale attraverso il polo formativo tecnologico aeronautico, contribuendo alla crescita e alla competitiveness del settore in Italia.
Forlì vede nel suo futuro una sempre maggiore vocazione all'Aerospazio, tramite il suo polo formativo tecnologico aeronautico. La “Fondazione Mercury”, la cabina di regia del distretto aeronautico forlivese, attualmente partecipata in maggioranza da Comune e Fondazione Cassa dei Risparmi, vedrà. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
