Il polo aerospaziale in Italia incontra il Governo | Puntiamo a tecnologie oggi esistenti solo negli Usa non a fare armi

Il polo aerospaziale di Forlì si sta sviluppando come centro di eccellenza tecnologica, con un focus sulla formazione e l’innovazione nel settore aeronautico. Recentemente, il coinvolgimento del Governo ha sottolineato l’obiettivo di adottare tecnologie attualmente disponibili negli Stati Uniti, senza scopi militari. Questa prospettiva rafforza la vocazione della regione e rappresenta un passo importante per il futuro dell’industria aerospaziale italiana.

Quattroruote. . | Racconti di auto: Pomigliano d’Arco Per molti Pomigliano d’Arco coincide con l’Alfasud degli anni Settanta, ma la sua storia nasce nel 1938 come polo aeronautico Alfa Romeo voluto dall’IRI, quasi distrutto dai bombardamenti del 1943. Riparte - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.