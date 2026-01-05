Il polo aerospaziale in Italia incontra il Governo | Puntiamo a tecnologie oggi esistenti solo negli Usa non a fare armi

Da forlitoday.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il polo aerospaziale di Forlì si sta sviluppando come centro di eccellenza tecnologica, con un focus sulla formazione e l’innovazione nel settore aeronautico. Recentemente, il coinvolgimento del Governo ha sottolineato l’obiettivo di adottare tecnologie attualmente disponibili negli Stati Uniti, senza scopi militari. Questa prospettiva rafforza la vocazione della regione e rappresenta un passo importante per il futuro dell’industria aerospaziale italiana.

Forlì vede nel suo futuro una sempre maggiore vocazione all'Aerospazio, tramite il suo polo formativo tecnologico aeronautico. La “Fondazione Mercury”, la cabina di regia del distretto aeronautico forlivese, attualmente partecipata in maggioranza da Comune e Fondazione Cassa dei Risparmi, vedrà. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

il polo aerospaziale in italia incontra il governo puntiamo a tecnologie oggi esistenti solo negli usa non a fare armi

© Forlitoday.it - Il polo aerospaziale in Italia incontra il Governo: "Puntiamo a tecnologie oggi esistenti solo negli Usa, non a fare armi"

Leggi anche: Tomahawk, ma non solo: cosa svela il "tour delle armi" di Zelensky negli Usa

Leggi anche: Armi Usa, Tajani smentisce tensioni nel governo sugli acquisti: “Crosetto parlerà con Meloni, vedremo cosa fare”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

polo aerospaziale italia incontraOfficina Stellare: «Con Global Aerospace Technologies sarà il quarto gruppo aerospaziale in Italia» - Officina Stellare, di Sarcedo (Vicenza), chiude due nuovi importanti contratti di fornitura con clienti di primo piano, Leonardo e Thales Alenia Space, e, a ragione, pensa in grande. corrieredelveneto.corriere.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.