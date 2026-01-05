Il polo aerospaziale in Italia incontra il Governo | Puntiamo a tecnologie oggi esistenti solo negli Usa non a fare armi
Il polo aerospaziale di Forlì si sta sviluppando come centro di eccellenza tecnologica, con un focus sulla formazione e l’innovazione nel settore aeronautico. Recentemente, il coinvolgimento del Governo ha sottolineato l’obiettivo di adottare tecnologie attualmente disponibili negli Stati Uniti, senza scopi militari. Questa prospettiva rafforza la vocazione della regione e rappresenta un passo importante per il futuro dell’industria aerospaziale italiana.
Forlì vede nel suo futuro una sempre maggiore vocazione all'Aerospazio, tramite il suo polo formativo tecnologico aeronautico. La “Fondazione Mercury”, la cabina di regia del distretto aeronautico forlivese, attualmente partecipata in maggioranza da Comune e Fondazione Cassa dei Risparmi, vedrà. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
