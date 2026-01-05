Il pocho Lavelli ha esordito a San Siro | ecco chi è il classe 2006

Cristian Chivu ha debuttato in Serie A con il giovane talento Matteo Lavelli, classe 2006, durante la partita tra Inter e Bologna a San Siro. Un ingresso che segna un importante traguardo per il ragazzo, cresciuto nel settore giovanile nerazzurro. Questa occasione rappresenta un passo significativo nel suo percorso professionale, offrendo un esempio di impegno e crescita nel calcio italiano.

Una notte da sogno, costruita passo dopo passo e culminata sotto le luci di San Siro. All’83’ di Inter-Bologna, gara valida per la 18ª giornata della Serie A 202526, Cristian Chivu ha deciso di regalare un’emozione indimenticabile a Matteo Lavelli, facendolo esordire nel massimo campionato. Il classe 2006, protagonista in stagione con l’Inter U23 di Stefano Vecchi, è entrato in campo sul punteggio di 3-0 (poi 3-1 il finale) al posto di Marcus Thuram. Pochi minuti, ma carichi di significato: l’applauso del pubblico del Stadio San Siro hanno reso l’esordio ancora più speciale. Chi è Lavelli. Nato l’8 dicembre 2006, Lavelli sta vivendo un’annata di crescita costante in Serie C: 16 presenze in campionato, 7 da titolare e 557 minuti complessivi. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

