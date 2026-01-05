il piano di trump per orientare la politica del venezuela senza inviare soldati

Donald Trump ha annunciato un rafforzamento delle strategie di pressione sul Venezuela senza ricorrere all'invio di forze militari. La comunicazione si rivolge alla nuova leadership ad interim, sottolineando che il rifiuto di collaborare con Washington potrebbe comportare conseguenze più severe rispetto ai provvedimenti già adottati contro Nicolás Maduro. La politica americana mira a influenzare gli sviluppi politici nel paese latinoamericano attraverso misure diplomatiche ed economiche.

Donald Trump ha alzato ulteriormente il livello dello scontro con il Venezuela, avvertendo la nuova leadership ad interim che ulteriori rifiuti di collaborare con Washington potrebbero avere conseguenze ancora più gravi dell’arresto di Nicolás Maduro. In un’intervista telefonica concessa a Michael Scherer di The Atlantic, il presidente degli Stati Uniti ha detto che Delcy Rodríguez, indicata come presidente ad interim dopo il blitz statunitense, «pagherà un prezzo molto alto, probabilmente più alto di Maduro» se non farà «ciò che è giusto». Al momento l’ex presidente venzuelano Maduro e sua moglie Cilia Flores si trovano in un centro di detenzione a New York in attesa di comparire davanti a un tribunale federale statunitense con accuse legate al traffico di droga. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

