Il piano del comune per togliere quanto più asfalto da Milano | ecco a cosa serve

Il Comune di Milano ha adottato un piano volto alla riduzione dell’asfalto in città, con l’obiettivo di aumentare le aree verdi e migliorare l’assorbimento delle acque meteoriche. Questa iniziativa mira a prevenire il sovraccarico della rete fognaria durante piogge intense, favorendo un ambiente urbano più sostenibile e resiliente. La strategia si inserisce in un contesto di attenzione crescente alla sicurezza idrogeologica e alla qualità della vita cittadina.

