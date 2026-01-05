Il piano del comune per togliere quanto più asfalto da Milano | ecco a cosa serve

Il Comune di Milano ha adottato un piano volto alla riduzione dell’asfalto in città, con l’obiettivo di aumentare le aree verdi e migliorare l’assorbimento delle acque meteoriche. Questa iniziativa mira a prevenire il sovraccarico della rete fognaria durante piogge intense, favorendo un ambiente urbano più sostenibile e resiliente. La strategia si inserisce in un contesto di attenzione crescente alla sicurezza idrogeologica e alla qualità della vita cittadina.

Eliminare strati di asfalto, creare prati e aree capaci di assorbire l’acqua delle piogge. Tutto per evitare di sovraccaricare la rete fognaria in caso di eventi meteorologi intensi. Sono 27 gli interventi di palazzo Marino che vanno in questo senso nei nove municipi della città.Le opere. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

