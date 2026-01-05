Askatasuna, attraverso il suo organo ufficiale, smentisce le affermazioni del sindaco di Torino riguardo al patto politico. Secondo l’associazione, il patto rappresentava un accordo tattico volto a favorire il bene comune, non un’alleanza politica. L’obiettivo era rispondere a una serie di attacchi contro le esperienze di autorganizzazione cittadine, riflettendo un’intenzione di confronto e collaborazione tra le parti coinvolte.

Roma, 5 gen – "Il patto per il bene comune era, non va nascosto, il punto d'incontro tattico tra esigenze e storie profondamente diverse", ha evidenziato Infoaut, voce del centro sociale Askatasuna di Torino sgomberato lo scorso 18 dicembre: "Da parte dei militanti e delle militanti dell'autonomia torinese, c'era il bisogno di rispondere ad un attacco a 360 gradi nei confronti delle esperienze di autorganizzazione in città. Ma anche di prendere atto che una stagione delle forme che aveva assunto questa autorganizzazione in passato si stava chiudendo. Senza rinnegare la propria storia e la propria natura antagonista.

© Ilprimatonazionale.it - “Il patto era politico”, l’house organ di Askatasuna smentisce il sindaco di Torino

