Il parroco ai baby vandali | Pentitevi e costituitevi È un passo per crescere

A Montopoli Valdarno, il parroco invita i giovani coinvolti nei recenti atti di vandalismo a riconoscere le proprie responsabilità. In un appello alle famiglie e ai ragazzi, invita alla riflessione e alla presa di coscienza, sottolineando come il gesto di pentirsi e costituirsi rappresenti un passo importante per il percorso di crescita personale e di rispetto verso la comunità.

Montopoli Valdarno, 5 gennaio 2026 – Baby vandali devastano i beni pubblici e il parroco si rivolge a loro e alle famiglie: “pentitevi e costituitevi”. Succede a Capanne, frazione del Comune di Montopoli Valdarno, dove un muretto di fronte al centro parrocchiale, usato spesso come luogo di ritrovo, è stato danneggiato gravemente da alcuni giovani. Ed è a loro che si rivolge don Udoji, parroco della comunità pastorale di Montopoli, Marti e Capanne. Che li invita a costituirsi, soprattutto come crescita caratteriale, un gesto che potrebbe rappresentare lo scalino necessario da salire per affrontare le prime proprie responsabilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

