Il Paradiso delle Signore anticipazioni dal 12 al 16 gennaio 2026

Ecco le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore dal 12 al 16 gennaio 2026. Adelaide si rifugia in convento, mentre Odile si ritira e poi torna a partecipare alla gara di costumi. Fulvio scopre importanti dettagli su Roberto e Mario, e una lettera della contessa induce Rosa a prendere una decisione significativa. Questi eventi segnano lo sviluppo della trama nella settimana in arrivo.

Adelaide si rifugia in convento, Odile si ritira e poi rientra nella gara costumi, Fulvio scopre la verità su Roberto e Mario, e una lettera della contessa spinge Rosa a una scelta drastica. In onda su Rai 1 intorno alle 16:10 e in streaming su RaiPlay.

