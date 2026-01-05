Il Paradiso delle Signore anticipazioni 6 gennaio | Mario è turbato da un uomo che torna dal passato

Il 6 gennaio al Paradiso delle Signore porta ritorni e emozioni, con l’arrivo della Befana e nuovi sviluppi nella trama. Mario si trova a confrontarsi con una figura del passato che lo turba, mentre le dinamiche del negozio si intrecciano con le festività. Ecco le anticipazioni della puntata, per scoprire cosa riserva questa giornata di festa.

Arriva la Befana al Paradiso delle Signore ma non tutti sono stati buoni: a chi toccherà il carbone? Tante sono le cose che accadranno anche in questo giorno di festa, scopriamole tutte con le anticipazioni di puntata. Al Paradiso delle Signore l'Epifania non è solo una ricorrenza da celebrare, ma l'occasione perfetta per rimettere in movimento situazioni e relazioni che sembravano ferme. E soprattutto per far emergere nuove strategie. Nella puntata di martedì 6 gennaio, il grande magazzino si prepara a una festa speciale, mentre sul piano personale c'è chi prova a ricucire e chi, invece, decide di giocare una partita più sottile. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

