Il Panathinaikos perde il derby il presidente esplode | Ubriachi alle 5 del mattino non posso accettarlo

Da fanpage.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la sconfitta nel derby di Eurolega contro l’Olympiacos, il presidente del Panathinaikos, Dimitris Giannakopoulos, ha espresso delusione e preoccupazione per comportamenti inappropriati fuori dal campo. Nel suo intervento, ha sottolineato l’importanza di impegno e disciplina, criticando alcuni giocatori per aver trascorso la notte in condizioni non idonee. Un richiamo alla responsabilità che mira a rafforzare l’etica del club e la performance della squadra.

Il presidente del Panathinaikos, Dimitris Giannakopoulos, bacchetta i giocatori dopo la sconfitta nel derby di Eurolega con l’Olympiacos e denuncia comportamenti inappropriati fuori dal campo, chiedendo massimo impegno e disciplina. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

