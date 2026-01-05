Il nuovo volto di Sevi la cucina peruviana moderna di Francys Salazar

Sevi, il ristorante peruviano guidato dallo chef Francys Salazar, si presenta con un’immagine rinnovata. La sua cucina moderna valorizza i sapori tradizionali del Perù, offrendo un’esperienza autentica e raffinata. La riapertura segna un nuovo capitolo, mantenendo l’attenzione alla qualità e all’innovazione, in un ambiente sobrio e accogliente.

Il nuovo volto di Sevi. Il ristorante peruviano, guidato dallo chef Francys Salazar, riapre con un'identità completamente rinnovata. Non si tratta di un semplice restyling, ma di un nuovo progetto culturale e gastronomico che dà una forma definita alla cucina peruviana contemporanea.

Sevi si rinnova: nasce lo Chef’s Table e apre la sala Fragmentos - Il primo fine dining peruviano di Firenze cambia volto, nuova filosofia gastronomica e un tapas & cocktail bar nascosto ... nove.firenze.it

