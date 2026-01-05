Il Napoli difficilmente cederà Lang dopo l’infortunio di Neres ma tiene d’occhio Chiesa e Lookman

Il Napoli è improbabile che venda Noa Lang nel mercato invernale, considerando l’infortunio di Neres avvenuto nella recente partita contro la Lazio. Tuttavia, la società segue con attenzione anche le situazioni di Chiesa e Lookman, valutando eventuali opportunità per rafforzare la rosa in vista della seconda parte della stagione. La gestione delle risorse rimane centrale nella strategia del club, che mira a mantenere un roster competitivo.

Il Napoli, in vista del mercato invernale, potrebbe non privarsi di Noa Lang dopo l’ infortunio rimediato ieri nel match contro la Lazio da David Neres. Ma gli azzurri tengono gli occhi puntati a un innesto offensivo qualora dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile per l’olandese. Il Napoli cerca un innesto offensivo. Nicolò Schira su Tuttosport scrive: Gasperini spera di trovare nella calza della Befana un dolcetto a forma di Jack. Quel Raspadori che rimane la prima scelta dei giallorossi per l’attacco, nonostante i tentativi di sorpasso da parte di Lazio in primis e di Napoli e Galatasaray in seconda battuta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Napoli difficilmente cederà Lang dopo l’infortunio di Neres, ma tiene d’occhio Chiesa e Lookman Leggi anche: Lecce-Napoli, infortunio per Lang: entra Neres al suo posto Leggi anche: Lang e Neres esultano dopo Napoli-Atalanta: le parole caricano tutti i tifosi! Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Lang, Il Mattino: "Napoli non esclude la cessione, ma ad una condizione" - Così scrive l'edizione odierna de Il Mattino sull'esterno olandese, spiegando come l’esterno olandese sia sceso ... tuttonapoli.net

Al Napoli serve un’alternativa a Lang, all’estero c’è più possibilità di trovare qualcuno in prestito - Il Napoli potrebbe optare per un nuovo esterno d'attacco nel mercato invernale, per dare un'alternativa in più al 3- ilnapolista.it

Napoli, Lang: "La cosa più importante per adesso è avere energia positiva in squadra" - Intervenuto ai microfoni di Radio Crc dopo la vittoria contro l'Atalanta, l'esterno del Napoli Noah Lang ha commentato: "Sono molto felice per i tre punti e per il gol - tuttomercatoweb.com

