Il Napoli di Conte è più forte e più bello | il dato che non mente

Il Napoli di Antonio Conte si conferma come una squadra solida e ben organizzata. I risultati recenti attestano un progresso evidente, con numeri che riflettono una crescita significativa in termini di prestazioni e rendimento. Questa evoluzione testimonia come il club abbia raggiunto una fase di maggiore compattezza e determinazione, sottolineando un percorso di miglioramento costante e una crescita tangibile nel contesto della stagione.

La perfezione del 2-0. I numeri certificano la metamorfosi: il Napoli di Antonio Conte è diventato una macchina da guerra. Il dato che impressiona non è solo la serie di vittorie, ma la modalità: 4 successi consecutivi per 2-0. Significa che la squadra segna, chiude la partita e non concede nulla. Inoltre, una statistica svela la ferocia mentale: in 10 occasioni in cui gli azzurri sono andati in vantaggio, hanno portato a casa 10 vittorie. Quando azzannano, non lasciano la presa. Napoli Antonio Conte statistiche vittorie difesa imbattuta Forte e Bello: l’evoluzione del “Contismo”. C’era un pregiudizio su Conte: “Le sue squadre vincono ma non brillano”. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

