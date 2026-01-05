Il Napoli batte la Lazio 2-0 all’Olimpico e continua la corsa-scudetto

Il Napoli ha vinto 2-0 contro la Lazio all'Olimpico, consolidando la propria posizione in classifica e proseguendo la corsa per lo scudetto. Con questa vittoria, la squadra partenopea si colloca temporaneamente al secondo posto, in attesa degli esiti delle altre gare. La partita ha confermato l'ottimo momento di forma del Napoli, che continua a essere protagonista nella stagione di Serie A.

AGI - All'Olimpico di Roma il Napoli batte 2-0 la Lazio e prosegue la sua corsa scudetto salendo momentaneamente al secondo posto in classifica (con la vittoria dell'Inter in serata a San Siro, contro il Bologna diveterà terza). A sbloccare il match è stato Spinazzola al 13' su cross di Politano. L'esterno partenopeo spunta sul secondo palo e, tutto solo, trafigge Provedel con un preciso piatto al volo. Poco dopo, alla mezz'ora, arriva il raddoppio di Rrahmani di testa, ancora su assist di un ispirato Politano. Il var, chiamato per un possibile fallo del difensore, conferma il gol dopo un paio di minuti di attesa. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il Napoli batte la Lazio 2-0 all’Olimpico e continua la corsa-scudetto Leggi anche: Serie A, il Napoli assedia l’Olimpico e batte la Lazio 2 a 0 Leggi anche: Il Napoli batte la Lazio 2-0 all’Olimpico e vola al secondo posto Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Serie A: domenica in campo alle 12,30 Lazio-Napoli probabili formazioni; Cremonese-Napoli LIVE; Il Napoli domina e vince 2-0, male la Lazio che chiude in 9 uomini: la sintesi della partita; Lazio-Napoli, dove vederla oggi in TV e streaming su Sky o DAZN: le formazioni ufficiali. Cosa ci ha detto Lazio-Napoli: i cinque punti di Tuttonapoli - 0 la Lazio all'Olimpico ed inaugura il nuovo anno con una vittoria importante, la quarta di fila e senza subire gok. tuttonapoli.net

Napoli troppo forte, la Lazio perde la testa: Conte torna a -1 da Allegri - I partenopei superano i biancocelesti alla 18ª giornata di campionato e accorciano in classifica sui rossoneri. tuttosport.com

Calcio, il Napoli espugna l'Olimpico e batte 2-0 la Lazio - 0 nel lunch match valido per la 18ma giornata di serie A. stream24.ilsole24ore.com

Il Napoli batte la Lazio all'Olimpico: finisce 0-2 (con tre espulsioni) - facebook.com facebook

#Calcio #SerieA Il Napoli batte in trasferta la Lazio per 2-0 con gol di Spinazzola e Rrahmani. Gli uomini di Conte si portano a 37 punti, a -1 dalla capolista Milan. Stasera Inter-Bologna: i nerazzurri sono per ora terzi a 36 punti Foto Ansa x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.