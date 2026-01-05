Il mondo del calcio è in lutto | si è spento Vittorio Azzarà i funerali a Francavilla al Mare

Il mondo del calcio italiano piange la scomparsa di Vittorio Azzarà, figura di rilievo nello staff del Pescara calcio per oltre cinquant'anni. Originario di Francavilla al Mare, Azzarà è stato un punto di riferimento per la società e la comunità locale. I funerali si terranno nella sua città natale, lasciando un vuoto nel panorama sportivo e tra i suoi tanti estimatori.

Francavilla al Mare e tutto il mondo dello sport sono in lutto per la scomparsa di Vittorio Azzarà, storico componente dello staff del Pescara calcio, di cui è stato punto di riferimento per oltre mezzo secolo. Aveva 83 anni ed era ricoverato all'ospedale Santissima Annunziata di Chieti.Come. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

