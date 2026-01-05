Il mondo del calcio italiano piange la scomparsa di Vittorio Azzarà, figura di rilievo nello staff del Pescara calcio per oltre cinquant'anni. Originario di Francavilla al Mare, Azzarà è stato un punto di riferimento per la società e la comunità locale. I funerali si terranno nella sua città natale, lasciando un vuoto nel panorama sportivo e tra i suoi tanti estimatori.

Francavilla al Mare e tutto il mondo dello sport sono in lutto per la scomparsa di Vittorio Azzarà, storico componente dello staff del Pescara calcio, di cui è stato punto di riferimento per oltre mezzo secolo. Aveva 83 anni ed era ricoverato all'ospedale Santissima Annunziata di Chieti.Come. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Il mondo del calcio è in lutto: si è spento Vittorio Azzarà, i funerali a Francavilla al Mare

