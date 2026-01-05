Il mondo dei kart piange la leggenda Mike Wilson morto a 66 anni | viveva a Ciserano

Il mondo dei karting si congeda da Mike Wilson, scomparso a 66 anni a Ciserano. Campione mondiale e figura di riferimento nel settore, Wilson ha contribuito a formare numerosi piloti che sono poi approdati alla Formula 1. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione per gli appassionati e per la comunità sportiva, che ricorda con rispetto la sua carriera e il suo ruolo nel panorama del motorsport.

È morto a 66 anni a Ciserano il leggendario Mike Wilson, pluricampione mondiale di kart e maestro di gran parte dei piloti arrivati fino alla Formula 1. Inglese di nascita, ma bergamasco d’adozione, si era trasferito a Zingonia a 18 anni a metà degli anni settanta per inseguire il suo sogno di brillare sulle piste. Realizzato. Nato nel 1959 a Barnsley, in Gran Bretagna vicino a Sheffield, ha iniziato con il supporto del papà meccanico, per poi arrivare in Bergamasca per inseguire il suo sogno e diventare il primo pilota della IAME, ditta di motori fondata da Bruno Grana, che aveva lanciato la sua scuderia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Mike Wilson, leggenda del karting e unico sei volte campione del mondo FIA (1981-1989), è morto all'età di 66 anni. Ha battuto rivali come Ayrton Senna, Terry Fullerton e Tom Kristensen, con duelli epici come l'incidente a Jesolo nel 1981. Carriera e Eredit - facebook.com facebook